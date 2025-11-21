Азербайджан создает благоприятную среду для развития инновационных экосистем и стартапов - Вюсал Гасымлы

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан является одной из стран региона, создающих наиболее благоприятную среду для развития экосистем инноваций и стартапов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы на мероприятии Demo-Day международной акселерационной программы «Зелёный и цифровой Шёлковый путь» в рамках проекта Startup School 3, который проводит портал Enterprise Azerbaijan под эгидой возглавляемой им организации.

Он отметил, что это результат продуманной стратегии развития, формировавшейся на протяжении многих лет: «Наша страна годами уверенно лидирует в реализации крупных инфраструктурных проектов. Благодаря дальновидной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева, успешная реализация «Контракта века» в 1998 году стала переломным моментом в энергетическом секторе Азербайджана. Впоследствии продуманная политика по использованию нефтегазовых ресурсов Каспийского моря представила нашу страну миру как экспортёра энергоносителей.

Благодаря инфраструктуре газоснабжения были реализованы крупнейшие энергетические проекты Азербайджана».

Исполнительный директор подчеркнул, что за последние 20 лет только благодаря работам в области строительства автомобильных дорог в Азербайджане было создано 20 тысяч километров дорожной инфраструктуры, а также сдано в эксплуатацию более 1500 километров новых дорог.

По его словам, 3 из 9 действующих в настоящее время международных транспортных коридоров проходят через Азербайджан: «Сегодня Азербайджан является страной с наибольшими логистическими возможностями в Каспийском бассейне и имеет самую развитую в регионе инфраструктуру воздушного транспорта. Всё это ещё больше усиливает роль Азербайджана на Великом Шелковом пути. В результате многолетней деятельности Азербайджана получили развитие не только сухопутные, но и морские маршруты Великого Шёлкового пути, сделав их не только короткими, но и эффективными».

В. Гасымлы отметил, что по инициативе Азербайджана предпринимаются серьёзные шаги по расширению отношений со странами Центральной Азии и интеграции региона в проекты "зелёной энергетики":

«За последние 30 лет суть Великого шёлкового пути обрела совершенно новое содержание, расширяясь не только за счёт караванных путей, но и за счёт нефти, газа, железных дорог, автомагистралей, логистики, цифровой инфраструктуры и «зелёной энергетики».

В качестве логического продолжения этой политики мы движемся к созданию технологического центра на Великом шёлковом пути. Ведь для нас Великий шёлковый путь — это не просто торговый маршрут. Это великое пространство, где встречаются культуры, обмениваются ценностями, формируются духовные и социальные связи, а также экономическое сотрудничество».

Исполнительный директор отметил, что именно поэтому Великий Шелковый путь стал идеальной площадкой для стартап-экосистемы: «В этом году в стартап-программе, организованной по инициативе Азербайджана, участвуют 130 стартапов. Они прошли различные этапы и приняли участие в конкурсах. На этот раз в проекте приняли участие не только местные стартапы, но и стартапы из Турции, Пакистана и других стран.

Проект поддерживается Университетом Невады, Стамбульским университетом, Германским центром искусственного интеллекта и другими влиятельными институтами, что показывает то, какой большой резонанс эта инициатива вызвала на международном уровне».

«Главная цель нашей стратегии развития — сделать экономику более устойчивой, более стабильной, инновационной и перспективной. В этом контексте особое значение имеет развитие человеческого капитала.

Я хотел бы поздравить все стартапы, участвующие в конкурсе этого года. Ведь быть отобранным из 130 стартапов и попасть в топ-30 — это большое достижение», — добавил В.Гасымлы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!