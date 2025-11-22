Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,2 доллара США, или на 1,7%, составив 66,51 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 1,17 доллара, или на 1.7%, и составила 64,43 доллара.
Цена нефти марки URALS снизилась на 2,17 доллара или 4,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 47,14 доллара за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 1,16 доллара или 1,8%, составив 62,38 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.