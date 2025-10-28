Новая архитектура Центральной Евразии: от транспортных коридоров к стратегическим связям будущего

БАКУ/Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан стал не просто событием дипломатического календаря — он отметил новый этап системной интеграции в Центральной Азии. В эпоху, когда глобальные торговые маршруты переориентируются под давлением санкционной политики, энергетического перехода и технологического национализма, именно регион между Каспием и Тянь-Шанем превращается в пространство формирования новой евразийской взаимосвязанности.

Главный исследовательский вопрос, который встает перед аналитиками сегодня, звучит так:

Способна ли Центральная Азия, опираясь на собственные ресурсы, инфраструктуру и стратегические союзы, сформировать самостоятельный контур развития, независимый от влияния внешних центров силы?

Ответ на этот вопрос постепенно кристаллизуется в действиях стран региона, и Азербайджан играет здесь роль не наблюдателя, а активного участника и инициатора ключевых процессов. Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан, как и цепочка недавних соглашений Баку с Ташкентом, Ашхабадом и Бишкеком, указывает на формирование нового устойчивого каспийского партнерства, соединяющего транспорт, энергетику, цифровые технологии и промышленную кооперацию.

Если в 1990-е годы региональные инициативы Центральной Азии оставались декларативными, а интеграционные форматы — символическими, то сегодня регион демонстрирует зрелость. Его государства начали мыслить категориями взаимодополняемости, а не конкуренции. Энергетические, транспортные и технологические интересы Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана все чаще пересекаются не на уровне дипломатических формул, а в конкретных проектах, подкрепленных капиталом, инженерией и цифровыми решениями.

Средний коридор: от транзитного маршрута к инструменту экономического суверенитета

Когда в 2013 году Китай запустил инициативу «Один пояс, один путь», мало кто в Европе и Азии рассматривал альтернативные маршруты всерьез. Северный коридор через Россию казался естественным продолжением советской логистики, а южное направление через Иран — избыточным. Сегодня эти маршруты либо перегружены, либо политически токсичны. Именно поэтому Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, превратился в центральный нерв новой евразийской экономики.

Азербайджан и Казахстан — два ключевых оператора этого коридора. Их взаимодействие перестает быть просто транспортным — оно становится стратегическим.

В 2024 году объем грузопотока по Среднему коридору вырос более чем на 50% по сравнению с 2022-м, достигнув 3,2 млн тонн. Согласно прогнозам Международного транспортного форума (ITF), к 2030 году этот показатель может превысить 10 млн тонн. Сопоставимые темпы роста наблюдаются лишь у морских маршрутов Индия–Ближний Восток и портовых хабов Средиземноморья.

Эта динамика — не случайность, а результат консолидации политической воли. Азербайджан, выступая связующим звеном между Каспием и Черным морем, последовательно превращает Баку в мультимодальный узел — энергетический, железнодорожный, морской и цифровой. Порт Алят уже рассматривается как стратегическая точка региональной взаимосвязанности — концепции, в которой Каспий выступает не границей, а пространством взаимодействия между Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой.

Для Казахстана, в свою очередь, участие в развитии Среднего коридора — это способ частично перераспределить внешнеторговые потоки, сократив зависимость от российских маршрутов. На фоне ужесточения санкций против российских банков и транспортных компаний, логистическая автономизация становится не просто вопросом экономической эффективности, но фактором национальной безопасности. Подписание 15 двусторонних соглашений во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева, охватывающих энергетический, технологический и инфраструктурный секторы, усиливает этот тренд институционально.

Энергетическая синергия: нефть, электроэнергия и цифровая инфраструктура

Развитие Среднего коридора невозможно без энергетического измерения.

Азербайджан и Казахстан уже реализуют совместные проекты по увеличению транзита нефти через маршрут Баку–Тбилиси–Джейхан, который сегодня обеспечивает до 6% поставок нефти в Южную Европу. В 2026 году доля казахстанской нефти в этом потоке может достигнуть 15 млн тонн в год. Для Баку это означает превращение в хаб перераспределения каспийских энергоресурсов, а для Астаны — страховой механизм против геополитических турбуленций.

Не менее важен проект прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия, соединяющего энергетические сети Азербайджана, Казахстана и Грузии. По оценкам Всемирного банка, проект может стать основой «каспийской зеленой дуги» — энергетического кластера, который соединит возобновляемую энергетику Центральной Азии с потребностями Европы. Электроэнергия, произведенная на ветровых и солнечных станциях в Актюбинской и Мангистауской областях, через Баку и Черное море сможет поступать в европейские энергосети.

Это уже не просто транспортный маршрут — это трансевразийская инфраструктура будущего, включающая в себя не только нефть и газ, но и данные, электроэнергию, цифровые стандарты и искусственный интеллект. Не случайно в одном из пунктов соглашений между Азербайджаном и Казахстаном особое место заняли темы цифровизации и искусственного интеллекта — они формируют технологический каркас нового взаимодействия.

Инвестиции, промышленность и новая индустриальная география

Казахстан сегодня переживает момент индустриального перелома. Открытие завода Kia Qazaqstan в Костанае — это не просто очередное производство, а символ смены экономической модели: от зависимости от госинвестиций к прямым иностранным капиталовложениям и технологическому трансферу. Почти 90% инвестиций в проект (131,5 млрд тенге) вложила сама Kia Corporation, что для Центральной Азии — беспрецедентный случай.

Такого рода проекты формируют технологические мосты между Восточной Азией и Центральной Евразией. Они означают, что регион становится не просто источником сырья, а производственной платформой, интегрированной в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Азербайджан и Казахстан синхронизируют свои индустриальные стратегии, создавая условия для появления совместных предприятий, от машиностроения до энергетического оборудования.

Вместе с тем санкционное давление на банковские структуры Казахстана — новый вызов для всей евразийской финансовой архитектуры. Санкции ЕС против «дочки» ВТБ, а ранее — против «Сбербанка Казахстан» и «Альфа Банка», сигнализируют о начале фрагментации финансового пространства постсоветского мира. В этих условиях Азербайджан, обладающий устойчивыми каналами финансовой коммуникации с Турцией, ЕС и странами Залива, становится естественным партнером для Казахстана и других государств региона, заинтересованных в стабильных расчетных механизмах.

Центральная Азия между Европой и Азией: сценарии суверенной модернизации

Узбекистан: между Брюсселем и Пекином

В июне 2025 года Узбекистан и Европейский союз подписали в Брюсселе Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Этот документ — больше, чем юридическая формальность. Он знаменует собой переход Ташкента от модели «многовекторности» к модели взаимозависимости нового типа.

ЕС, оказавшийся в стратегической зависимости от внешних поставок энергоресурсов и сырья, ищет надежных партнеров в Евразии. Узбекистан, со своими запасами золота, урана, меди и редкоземельных элементов, оказался в центре этой новой геоэкономической карты. По данным Всемирного банка, с 2020 по 2024 год прямые инвестиции ЕС в Узбекистан выросли на 43%, а доля торговли с Европой достигла почти 10% от общего оборота.

Одновременно Узбекистан сохраняет стратегическое сотрудничество с Китаем. В 2024 году товарооборот между ними составил 11,4 млрд долларов, что превышает совокупный торговый оборот страны с Турцией и Южной Кореей вместе взятыми. Этот «евразийский баланс» — уникальное явление. Ташкент строит политику на принципе асимметричной открытости: он не вступает в военно-политические альянсы, но активно участвует в энергетических, цифровых и транспортных инициативах сразу нескольких центров силы.

Особое внимание заслуживает экспорт золота — более 9,8 млрд долларов за первые девять месяцев 2025 года. Это 37% всего экспорта страны. Такая зависимость от одного ресурса делает экономику Узбекистана уязвимой к колебаниям мировых цен. Однако в стратегическом смысле этот фактор можно интерпретировать как финансовый резерв суверенитета — золото обеспечивает валютную устойчивость, необходимую для модернизации промышленности и инфраструктуры.

Соглашение с ЕС открывает Узбекистану путь к ВТО — символический шаг, означающий встраивание страны в глобальные институты регулирования торговли. Для Азербайджана это важно: Баку получает партнера, готового действовать в рамках общих правил игры и продвигать принципы предсказуемости, столь редкие в сегодняшней Евразии.

Кыргызстан: технологический скачок и региональная амбиция

Кыргызстан традиционно воспринимается как небольшая, зависимая от миграции экономика, ориентированная на трансферты. Однако создание первого инновационного технопарка в Токмоке может стать поворотным пунктом.

Этот проект — не просто попытка «догнать цифровую эпоху». Он символизирует стратегический сдвиг в мышлении элит: ставка делается не на сырье, а на интеллект, не на импорт технологий, а на их производство.

По модели государственно-частного партнерства создается экосистема, где соединяются стартапы, исследовательские лаборатории и производственные компании.

По оценкам Центральноазиатского центра цифровой политики, если проект технохаба в Токмоке будет реализован в полном объеме, вклад цифровой экономики в ВВП Кыргызстана вырастет с нынешних 3% до 8% к 2030 году. Для страны с населением в 7 миллионов это серьезный структурный сдвиг.

Азербайджан, обладая продвинутой цифровой инфраструктурой и опытом внедрения искусственного интеллекта в систему госуправления, может стать для Кыргызстана естественным партнером. Объединение азербайджанских цифровых решений (например, платформы ASAN Xidmət) с кыргызской инженерной инициативой способно превратить регион в площадку технологического суверенитета, независимую от монополии западных или китайских IT-корпораций.

Таджикистан: стратегические металлы и новая промышленная логика

На первый взгляд, Таджикистан — наименее развитая экономика региона. С ВВП на душу населения 1430 долларов он замыкает постсоветский рейтинг МВФ. Однако именно такие страны часто становятся «точками будущего роста».

Совместный проект государственной компании TALCO Group и южнокорейской GB Innovation по разработке месторождения вольфрама в Майхуре способен изменить экономический профиль страны.

Вольфрам — ключевой металл XXI века. Без него невозможны ни аккумуляторы, ни оборонные системы, ни производство микрочипов. По оценкам OECD, к 2030 году мировой спрос на этот металл вырастет более чем на 50%.

Таджикистан, обладающий одними из крупнейших запасов вольфрама в Евразии, может стать важнейшим звеном в глобальной цепочке критически важных материалов.

Сотрудничество с Южной Кореей неслучайно: Сеул ищет альтернативные источники стратегических металлов, чтобы сократить зависимость от Китая. Таким образом, проект TALCO–GBI не просто экономический — он имеет геополитическое измерение.

Если Азербайджан, Казахстан и Туркменистан обеспечивают энергетику Евразии, то Таджикистан начинает формировать минеральный фундамент технологического суверенитета.

Туркменистан: газовая дипломатия и «Светлый путь Аркадага»

Туркменистан, долгое время сохранявший политическую изоляцию, возвращается на карту региональных процессов. Строительство газопровода «Серхетабат–Герат» в рамках проекта ТАПИ — не просто инфраструктурный объект. Это геоэкономический манифест.

Газопровод соединяет Центральную и Южную Азию, связывая энергетический потенциал Туркменистана с индустриальными центрами Пакистана и Индии. 33 миллиарда кубометров газа в год — это примерно 10% объема экспорта российского «Газпрома» в Европу до 2022 года.

Если проект будет завершен, Туркменистан получит не только транзитные доходы, но и статус регионального энергетического брокера. При этом интересен факт: консультантом строительства выступает американская компания Bownstein. Это показывает, что Запад вновь начинает рассматривать Центральную Азию как пространство стратегических возможностей, а не как «буферную зону».

Для Азербайджана ТАПИ — это потенциальная точка сопряжения каспийской и афганской стратегий. Через Баку и Туркменбаши может пройти альтернативная ветка транспортировки туркменского газа в Европу, что в перспективе создаст единую энергетическую инфраструктуру Каспийского региона.

Сценарный анализ: три модели будущего Центральной Евразии

1. Модель «регионального ядра». Азербайджан, Казахстан и Узбекистан формируют устойчивую триаду, способную координировать транспортную, энергетическую и цифровую политику региона. В этой модели Средний коридор становится экономическим аналогом НАТО — механизмом коллективного развития. Такая конфигурация обеспечивает политическую автономию региона и снижает внешние зависимости.

2. Модель «многовекторной фрагментации». Если конкуренция между внешними игроками — ЕС, Китаем, Россией и США — усилится, Центральная Азия может вновь разделиться на зоны влияния. Казахстан — к Северу, Узбекистан — к Западу, Туркменистан — к Югу. Азербайджану в этом случае придется играть роль балансирующего посредника, сохраняя связи со всеми, но без возможности выстраивать долгосрочную стратегию.

3. Модель «технологической интеграции». Наиболее перспективный сценарий. Регион превращается в пространство инновационной кооперации. Казахстан становится индустриальным полюсом, Узбекистан — финансовым и образовательным центром, Азербайджан — логистическим и технологическим ядром, а Туркменистан и Таджикистан — поставщиками энергии и сырья для новых производств. В этом сценарии роль Азербайджана ключевая: он соединяет региональные ресурсы с глобальными рынками и институциональными стандартами.

Азербайджан как архитектор евразийского равновесия

Современная Центральная Азия — это не «задний двор» великих держав, а новый центр принятия решений. Ее страны начали мыслить категориями стратегического проектирования, где ключевые ресурсы — это инфраструктура, технологии и доверие.

Азербайджан, обладая уникальной комбинацией политической стабильности, транспортных мощностей и энергетического потенциала, превращается в системного архитектора этого пространства. Его стратегия — не в доминировании, а в архитектуре взаимозависимостей: создании устойчивых связей, которые обеспечивают экономическую и политическую самодостаточность Евразии.

Если текущие тенденции сохранятся, то к концу десятилетия можно ожидать появления нового геополитического термина — Каспийский блок развития, объединяющего государства, способные действовать автономно, но синхронно. И в этом блоке именно Баку задает направление, соединяя Восток и Запад не только географически, но и концептуально — как мост между логистикой, экономикой и идеей.

