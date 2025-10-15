Хикмет Гаджиев обсудил с представителями Бундестага роль Азербайджана в укреплении в мира (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 15 октября 2025 23:42 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями правительства, Бундестага, аналитических центров и ведущих СМИ в Германском парламентском обществе.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана в социальной сети "X".

"Сегодня в Германском парламентском обществе состоялась дискуссия с участием уважаемых представителей правительства, Бундестага, аналитических центров и ведущих СМИ. Мы обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира, стабильности и взаимосвязанности в условиях меняющейся региональной и глобальной динамики", говорится в публикации.

