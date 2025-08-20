Fitch Ratings о влиянии мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией на кредитные рейтинги

БАКУ /Trend/ - Рамочное мирное соглашение между Арменией (BB-/Стабильный) и Азербайджаном (BBB-/Стабильный) является позитивным шагом на пути к всеобъемлющему соглашению и снижает риск возобновления боевых действий.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в прогнозе Fitch Ratings.

"Достижение мирного соглашения вряд ли сразу повлияет на рейтинги какой-либо из стран, но может поддержать позитивные среднесрочные кредитные тенденции, в частности за счет расширения торговли, что может стимулировать экономический рост, хотя это трудно поддается количественной оценке", - отмечает агентство.

Fitch подтвердило свой предыдущий прогноз о том, что возобновление военного конфликта между двумя странами маловероятно.

"Для получения ощутимых выгод для экономического роста, государственных доходов и торговли потребуется как минимум несколько лет", - говорится в прогнозе.

Что касается Азербайджана, то, как отмечает Fitch, снижение напряженности в отношениях с Арменией может способствовать большему вниманию к внутренним реформам, таким как диверсификация экономики и укрепление государственного управления.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

Кроме того, в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).