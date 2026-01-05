Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в Маскате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в столице Султаната Оман Маскате.

Как сообщает Trend, сначала Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева осмотрела различные уголки музея, ознакомилась с экспонатами и была подробно проинформирована об их истории.

Этот музей является одним из главных центров, отражающих историческое и культурное наследие Омана.

Официально приступивший к деятельности в 2016 году музей демонстрирует богатые коллекции, связанные с археологией, морскими исследованиями, оружейным делом, этнографией, исламской культурой и т. д. В нем 14 постоянных галерей, каждая из которых посвящена различным аспектам культурного наследия Омана, а также дополнительные зоны для временных выставок.

В музее, где хранится более 7000 экспонатов, есть цифровые иммерсивные симуляторы, кинотеатр и познавательные зоны для детей. Здесь впервые на Ближнем Востоке был представлен арабский алфавит Брайля для слабовидящих.

Национальный музей Омана, архитектурное решение которого отражает слияние национальных традиций и современного стиля, играет важную роль образовательной платформы как для местного населения, так и для иностранных туристов.

После ознакомления с музеем Лейле Алиевой был вручен подарок, сделана памятная фотография.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила рынок Матрах, осмотрела продаваемые там товары, провела теплую беседу с продавцами.

Отметим, что это один из старейших и самых известных рынков в арабском мире. История этого рынка насчитывает несколько столетий, и он был торговым центром для товаров, поступавших в порт Маската из Индии, Китая, стран Европы и Ближнего Востока.

Рынок Матрах отличается узкими крытыми улочками и арабской архитектурой.

На рынке продаются традиционная текстильная продукция, одежда, ювелирные изделия, сувениры, специи, благовония, в том числе благовония Омани, парфюмерия и изделия ручной работы, а также фрукты, овощи, лекарственные травы и другие местные продукты.

.