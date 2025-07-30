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Президент Ильхам Алиев выделил 10,5 миллионов манатов на завершение строительно-монтажных работ в Гянджинском мемориальном комплексе - Распоряжение

Политика Материалы 30 июля 2025 13:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выделил 10,5 миллионов манатов на завершение строительно-монтажных работ в Гянджинском мемориальном комплексе - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В целях завершения строительно-монтажных работ и организации музейной экспозиции в Гянджинском мемориальном комплексе, строящемся в городе Гянджа, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, Государственному комитету Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре выделено 10,5 миллионов (десять миллионов пятьсот тысяч) манатов.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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