Концерт литовского квартета «Чюрлёнис» стал очередным подарком для зрителей Габалинского фестиваля (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На XIV Габалинском международном музыкальном фестивале, открывшемся 24 июля, уже звучат финальные аккорды. В соответствии с программой, в заключительный день фестиваля — 29 июля — в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале был представлен очередной камерный концерт для любителей музыки. В камерном музыкальном вечере с интересной концертной программой выступили квартет «Чюрлёнис» из Литвы и народные артисты Азербайджана — пианисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде.

Как передает Trend, перед началом концерта выступила профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Захра Гулиева, рассказавшая о творчестве Микалоюса Константинаса Чюрлёниса.

Она отметила, что М.К. Чюрлёнис был выдающимся деятелем культуры Литвы, основоположником профессиональной литовской музыки, а также талантливым поэтом и художником. Вся творческая жизнь композитора, прожившего всего 46 лет, прошла в поисках. Он писал произведения для органа, камерной музыки и оркестра. В то же время он является автором около 300 живописных работ. Вдохновляясь литовскими народными песнями и легендами, он создавал произведения, словно находящиеся между фантазией и реальностью.

В камерном музыкальном вечере выступления Фархада Бадалбейли и Мурада Адыгезалзаде сопровождали участники квартета «Чюрлёнис»: Йонас Танкевичиюс (скрипка), Дариус Диксаитис (скрипка), Елена Дауните (виолончель) и Гедиминас Дачинскас (альт).

В концерте были исполнены произведения М.К. Чюрлёниса — «Струнный квартет до минор» («Allegro moderato», «Andante», «Menuetto»), И. Брамса — «Квинтет для фортепиано фа минор, ор. 34», и Р. Шумана — «Квинтет для фортепиано ми-бемоль мажор, ор. 44».

Виртуозное исполнение литовского квартета «Чюрлёнис», выступавшего на уникальных музыкальных инструментах, изготовленных знаменитыми итальянскими мастерами XVIII века, стало очередным подарком фестиваля для его зрителей.

Сегодня на открытой сцене отеля Qafqaz Resort состоится торжественная церемония закрытия и заключительный концерт XIV Габалинского международного музыкального фестиваля.