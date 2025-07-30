Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах», сделав важный шаг в направлении развития спорта в Азербайджане. В рамках своей политики корпоративной социальной ответственности Банк будет оказывать всестороннюю поддержку клубу и способствовать его новым достижениям.

Партнерское соглашение также предусматривает совместные проекты, направленные на развитие детского футбола в нашей стране, включая создание футбольной школы для детей. Сотрудничество с клубом положительно отразится на узнаваемости бренда ABB и укрепит позиции Банка на рынке благодаря продвижению его продуктов и услуг.

Футбольный клуб «Карабах» ведет свою историю с 50-х годов прошлого века. За эти годы клуб принес Азербайджану множество ярких побед и стал автором многих значимых страниц в истории отечественного футбола.

Следует отметить, что Банк ABB является официальным партнером не только футбольного клуба «Карабах», но и Федерации бокса Азербайджана, Федерации волейбола Азербайджана и Федерации баскетбола Азербайджана.

Банк ABB рассматривает поддержку спорта как важное направление корпоративной социальной ответственности.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.