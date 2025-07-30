Вырос объем импорта продукции в Азербайджан в январе-июне

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь этого года объем импорта продукции в Азербайджан составил 11,5 миллиардов долларов США.

Об том сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, доля физических лиц в импорте составила 1,013 миллиона долларов США, что на 92 миллиона долларов США или на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе-июне 2024 года в Азербайджан было импортировано продукции на сумму 8,9 миллиарда долларов США, из которых доля физических лиц составила 921 миллион долларов США.

Доля физических лиц в импорте составила 8,79 процента от общего объема импорта.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем внешнеторгового оборота составил 12,878 миллиарда долларов США на экспорт и 11,522 миллиарда долларов США на импорт; за последний год экспорт снизился на 0,2 процента, а импорт вырос на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США, что в годовом выражении на 2,677 миллиарда долларов США или в три раза меньше.