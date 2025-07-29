В Азербайджане стартует проект "Мозговой штурм" в целях развития культурной элиты

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и телеканал Daha TV запускают совместный проект - интеллектуальную дискуссионную платформу "Мозговой штурм", посвящённую обсуждению актуальных социальных, культурных, философских и научных тем, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.
В центре внимания - участие молодых людей, студентов и специалистов, а также стремление осмыслить как образ мира в Азербайджане, так и образ страны в мировом контексте.
Ключевые задачи проекта:
- Перенос культурно-интеллектуального наследия страны в цифровое пространство;
- Представление современных азербайджанских писателей, поэтов, учёных, философов и социологов;
- Организация интеллектуальных встреч в региональных культурных центрах;
- Установление связей с деятелями науки и культуры, проживающими за рубежом, и распространение их ценного опыта среди молодого поколения;
- Формирование культурного иммунитета общества перед лицом утраты нравственных ориентиров;
- Популяризация ключевых тем Четвёртой промышленной революции на азербайджанском языке как вклад в развитие языка и понятийного аппарата.
В рамках "Мозгового штурма" диалоги будут строиться не вокруг персоналий, а вокруг смыслового контента. Участники и зрители сосредоточатся на содержании - на идеях, аргументах и их анализе.
Проект станет пространством, где встречаются критическое мышление и творческое воображение, традиция и новизна. Обсуждения будут носить характер открытого интеллектуального поединка, в котором важны не только знания, но и умение слушать, спорить, соглашаться или возражать с достоинством.
"Мозговой штурм" - это вклад в формирование интеллектуальной среды и развитие культурной элиты.
Девиз проекта:
"Будущее можно изменить.
Реальность рождается из воображения.
Время — самый плодородный грунт".
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