Внесены изменения в Государственную программу социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, в список основных исполнителей по ускорению пропуска и увеличению грузоперевозочной способности на таможенно-пропускных пунктах в Нахчыване, помимо Государственного таможенного комитета, включены также министерство цифрового развития и транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги». В список других исполнителей по развитию различных видов туризма (зимнего, сельского, экотуризма и др.) и подготовке туристического атласа, наряду с Государственным агентством по туризму, включено министерство науки и образования. В список основных исполнителей по развитию транспортной инфраструктуры, наряду с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики, добавлено также Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.