Сахиба Гафарова предложила включить тему межкультурного диалога в будущие повестку и деятельность Межпарламентского Союза

БАКУ/ Trend/ - Инициированный в 2008-м году по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Бакинский процесс», частью которого является «Всемирный форум межкультурного диалога», признан ООН одной из ключевых глобальных арен межкультурного диалога, передает Trend.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высказала эту мысль в своём выступлении на проведённой в городе Женева Швейцарской Конфедерации 29-июля 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов, говоря на тему реформ в ООН.

Как отметила спикер Сахиба Гафарова, в мае прошлого года в рамках 6-й сессии этого Форума азербайджанский парламент организовал Межпарламентскую конференцию, которая обеспечила парламентскую перспективу в обсуждениях по указанной теме. Учитывая это, спикер Милли Меджлиса предложила включить тему межкультурного диалога в будущую повестку дня и деятельность Межпарламентского Союза.