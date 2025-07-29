Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две медали на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей до 15 лет и юниоров, проходящий в столице Испании Мадриде.

Как передает Trend, 29 июля к соревнованиям в категории до 15 лет присоединился азербайджанский спортсмен Латиф Алиев. Латиф Алиев, выступающий в весовой категории 71 килограмм, завоевал золотую медаль, подняв в рывке 108 килограммов.

Представитель Азербайджана поднял толчком 129 килограммов. Таким образом, спортсмен, набравший в сумме двух упражнений 237 килограммов, завоевал серебряную медаль чемпионата Европы.