Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано 207,5 тысячи тонн метанола (метилового спирта).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, доход от экспорта метанола в этом объеме составил 53,3 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт метанола в количественном выражении сократился на 23,7 тысячи тонн или на 10,2 процента, а в стоимостном выражении увеличился на 7,5 миллиона долларов США или на 16,4 процента.

Так, в первой половине 2024 года из Азербайджана было экспортировано 231,2 тысячи тонн метанола на сумму 45,8 миллиона долларов США.

Экспорт метанола за отчетный период текущего года составил 0,41 процента от общего объема экспорта и 3,04 процента от экспорта в ненефтяном секторе.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешней торговли, на экспорт пришлось 12,878 миллиарда, а на импорт — 11,522 миллиарда долларов. За последний год экспорт сократился на 0,2 процента, а импорт увеличился на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США, что на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше годового показателя.