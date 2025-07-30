Астана и Анкара запускают новую фазу сотрудничества: итоги визита Токаева

БАКУ/ Trend / - Официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию и его участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией стал важной вехой в развитии двусторонних отношений. В условиях растущей геополитической турбулентности укрепление связей между Астаной и Анкарой отражает не только прагматичный экономический расчет, но и более глубокие стратегические приоритеты — от общей культурной платформы до согласованных внешнеполитических позиций.

Одним из ключевых аспектов визита стала демонстрация прочности политического диалога и сближения внешнеполитических позиций. Лидеры двух стран подчеркнули важность мирного разрешения международных конфликтов и выразили поддержку реформированию системы глобального управления.

“Казахстан выступает за сохранение территориальной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене”, — заявил Токаев, акцентируя планы по углублению взаимодействия в рамках Организации тюркоязычных государств.

Расширение экономического взаимодействия и новые договоренности

На встрече особое внимание было уделено экономическому взаимодействию с акцентами на экспорт и торговое сотрудничество. Подписание Совместной декларации и заключение 18 новых межправительственных соглашений, дополнивших существующую правовую базу из более 60 документов, укрепляют основу для дальнейшей тюркской интеграции. Эти соглашения охватывают ключевые сферы — от логистики и энергетики до фармацевтики, агропромышленного комплекса и цифровизации, открывая конкретные возможности для реализации совместных проектов. Помимо логистики, Турция проявляет интерес к инвестициям в энергетические проекты в Казахстане, в том числе в строительство новых мощностей для преодоления энергетического дефицита.

Президент Эрдоган, в свою очередь, назвал переговоры с казахстанским лидером “плодотворными” и подчеркнул стратегическую важность экономического партнерства:

“Казахстан — крупнейшая экономика в регионе и наш главный торговый партнер. Мы обсудили широкий круг вопросов — от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Рассмотрели перспективы сотрудничества в добыче минеральных и редких металлов, расширение экспорта казахстанской нефти через Турцию, а также развитие Транскаспийского транспортного маршрута — современного аналога Шелкового пути”.

Взаимная торговля: структура и динамика

Турция уже много лет входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана, причем около двух третей общего объема товарооборота приходится на казахстанский экспорт. Основу его составляют нефть, цветные металлы и сельхозсырье: Турция — крупнейший покупатель казахстанской чечевицы, рафинированной меди и полипропилена.

С начала 2025 года наблюдается рост экспорта из Казахстана в Турцию более чем на 1,5 процента. С января по май было продано товаров на сумму 1,3 миллиарда долларов. В то же время импорт из Турции в Казахстан снизился почти на 15 процентов. Сейчас Казахстан в основном закупает у Турции лекарства, одежду, автомобили и запчасти, а также семена подсолнечника. По итогам 2024 года Турция заняла позицию четвертого крупнейшего торгового партнера Казахстана, при этом общий товарооборот между странами достиг 5 миллиардов долларов.

Инвестиции и ключевые бизнес-игроки

Капитальные вложения турецкого бизнеса в Казахстан составляют порядка 5,8 миллиарда долларов. Они охватывают сразу несколько секторов: обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и инфраструктуру. Яркие примеры — участие компаний Coca-Cola İçecek, Aksa Energy и Yildirim Group. Казахстан, в свою очередь, также инвестирует в Турцию: в 2025 году Kaspi.kz приобрел контрольный пакет маркетплейса Hepsiburada за 1,1 милиарда длолларов, а также участвует в туристических проектах на Эгейском побережье.

По итогам визита были подписаны 18 межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих сферы логистики, энергетики, фармацевтики, АПК и цифровизации. Это подтверждает стремление сторон к институционализации партнерства и выстраиванию долгосрочной кооперации.

Логистика и энергетика: новые маршруты и совместные проекты

Лидеры также обсудили перспективы транспортной интеграции. Казахстан делает ставку на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот коридор становится критически важным на фоне ограничения традиционных транзитных путей через Россию.

“Мы осуществляем модернизацию железных дорог, строительство автодорог и обновление портовой инфраструктуры на Каспии. Приглашаем турецкие компании к участию в этих проектах”, — подчеркнул Токаев, приглашая Анкару к активному участию в новых логистических проектах.

Также обсуждается возможность наращивания экспорта казахстанской нефти через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан. С учетом растущей роли Турции как энергетического хаба, этот маршрут может стать устойчивой альтернативой в условиях меняющейся архитектуры энергопоставок.

Ось Астана–Анкара: интеграция через конкретику

Регулярные визиты на высшем уровне и координация в рамках Организации тюркоязычных государств обеспечивают не только политическую согласованность, но и практическое продвижение стратегических инициатив. Визит Президента Токаева подтвердил стремление Казахстана играть активную роль в тюркской интеграции и углублении многостороннего сотрудничества. Особое значение придается совместной реализации стратегий в рамках “Тюркского видения – 2040”, запуску Тюркского инвестиционного фонда и продвижению транспортно-логистических коридоров, в том числе Транскаспийского маршрута. Эти инструменты формируют устойчивую ось Астана–Анкара — опирающуюся на культурную близость, но ориентированную на будущее: взаимное инвестирование, энергетическую взаимосвязь, технологическое партнерство и согласование внешнеполитических подходов.

Итоги визита Президента Токаева в Турцию показали, что двусторонние отношения между Астаной и Анкарой переходят в фазу практической реализации крупных инициатив и углубленного сотрудничества. Формально зафиксированные договоренности отражают не только высокий уровень политического доверия, но и растущую взаимную заинтересованность в построении устойчивых экономических связей, включая совместную промышленную кооперацию, развитие энергетической инфраструктуры и продвижение взаимных инвестиций. При этом акцент сделан не на декларациях, а на запуске конкретных механизмов - как в двустороннем формате, так и через многосторонние платформы тюркской интеграции. Казахстан и Турция последовательно формируют архитектуру партнерства, в которой сбалансированы национальные интересы, региональные задачи и глобальные ориентиры. Ставка на модернизацию логистики, синхронизацию внешнеполитических курсов и технологическое развитие делает это взаимодействие не эпизодическим, а стратегическим. В этом контексте визит Токаева стал не просто проявлением доброй воли, а четким сигналом о стремлении Казахстана позиционировать себя как активного соавтора нового порядка - через укрепление связей с ключевыми партнерами, к числу которых Турция теперь относится безусловно.