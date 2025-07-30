Названо количество иностранных компаний-резидентов в промзонах в ведении İZİA

БАКУ /Trend/ - В промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон Азербайджана, в настоящее время зарегистрированы в качестве резидентов более 15 компаний с иностранным капиталом.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязимов.

По его словам, отечественные и зарубежные предприниматели в равной степени пользуются инвестиционными возможностями, созданными в промышленных зонах.

"Компании из таких стран, как Швейцария, ОАЭ, Таиланд, Китай, Пакистан, Турция, Болгария, Литва, Узбекистан, Россия, Иран и других, работают в промышленных зонах в сферах производства керамической плитки, базовых масел посредством переработки моторных и промышленных масел, производства сульфата калия, электрических счетчиков, изделий из кожи, посуды, биологически активных добавок и лекарственных средств, автомобилей и другой продукции", - сказал он.

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