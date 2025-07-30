Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Джебраил (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", осуществлен очередной процесс переселения в город Джебраил.

Как сообщает в среду Trend, сегодня в Джебраил вернулись еще 44 семьи - 166 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!