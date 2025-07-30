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Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)

Экономика Материалы 30 июля 2025 09:47 (UTC +04:00)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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Чтобы обеспечить более быстрое и удобное обслуживание своих клиентов, Yelo Bank открыл ещё одинцифровой филиал. Новый филиал, расположенный по адресу ул. Сараево, 33Б (рядом со станцией метро «Ахмедлы»), предлагает своим клиентам яркий интерьер и современные банковские решения.

Как и многие другие точки обслуживания банка, филиал «Ахмедлы» также работает по цифровой концепции. Его главное преимущество перед традиционными отделениями — это экономия времени клиентов и высокий уровень удобства. Здесь клиенты могут быстро и полностью онлайн выполнять основные банковские операции, такие как оформление карт, одобрение кредитов и открытие счетов.

Заместитель Председателя правления Банка Гюнай Джалилова поделилась своим мнением о новом филиале:

«Наша главная цель — сделать банковские услуги более доступными и удобными для всех. Концепция цифрового филиала также позволяет нам предоставлять более быстрые, интеллектуальные и инклюзивные финансовые услуги. Помимо цифровизации наших основных продуктов, мы также оптимизируем обслуживание в филиалах, переводя его в более быструю и безбумажную форму. Оба направления тесно связаны между собой и играют важную роль в повышении удовлетворённости клиентов. Основные услуги, такие как оформление кредита, карты и депозитного счёта, предоставляются полностью онлайн — «end-to-end. Как и другие наши цифровые филиалы, отделение «Ахмедлы» будет работать в соответствии с повседневными потребностями населения и способствовать развитию цифровых решений».

Кроме того, Yelo Bank уже открыл современные пункты обслуживания с аналогичной концепцией в нескольких регионах страны. Клиенты могут воспользоваться цифровым банкингом в таких городах, как Агджабеди, Хачмаз, Габала, Масаллы, Товуз и Шемаха. В настоящее время сеть Yelo Bank включает 22 филиала в столице и регионах.

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Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть (ФОТО)
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