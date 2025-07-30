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Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)

Общество Материалы 30 июля 2025 11:11 (UTC +04:00)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль, проведенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, который также выступил организатором, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании Gilan.

Как сообщает в среду Trend, ставший доброй традицией фестиваль и в этот раз привлек внимание меломанов своим грандиозным размахом. В музыкальном празднике, начавшемся 24 июля и продолжавшемся шесть дней, приняли участие известные музыканты, исполнители и музыкальные коллективы из Азербайджана, Латинской Америки, Грузии и Литвы.

Нынешний Габалинский международный музыкальный фестиваль был приурочен к 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли.

В дни проведения фестиваля ценители музыки, в том числе гости Габалы, имели возможность насладиться выступлениями Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, Хоровой группы заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, музыкальной группы Mercadonegro (Латинская Америка), оркестра Tbilisi Big Band (Грузия), квартета Ciurlionis («Чюрлёнис», Литва), а также участников проекта «Поддержка молодежи», Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева, мугам-группы «Харыбюльбюль», народной артистки Назакет Теймуровой, ансамбля скрипачей Detaşe-Sabah, студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и знаменитых музыкантов.

На церемонии закрытия XIV Габалинского международного музыкального фестиваля и заключительном концерте была представлена концертная программа Viva Operа с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Концерт был приурочен к юбилеям двух видных музыкальных деятелей – 90-летию Васифа Адыгёзалова и 100-летию Рауфа Атакишиева. В первой части концерта, прошедшего под дирижерством народного артиста Ялчына Адыгёзалова, были исполнены «Праздничная увертюра», «Концерт №4 для фортепиано с оркестром», романс «Гвоздика», тюркю из оратории «Чанаккале – 1915» и «Песня о Баку», автором которых является композитор Васиф Адыгёзалов. Солисты: Мурад Адыгёзалзаде (фортепиано), Афаг Аббасова (сопрано), Селджан Фермор-Хескет (сопрано) и Авез Абдулла (баритон).

Вторая часть концерта прошла под дирижерством художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Выступления солистов — народного артиста Юсифа Эйвазова (тенор), Афаг Аббасовой (сопрано), Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), Юсифа Эйвазова (тенор) и Авеза Абдуллы (баритон) — были встречены аплодисментами.

В завершение концерта все солисты вместе исполнили Brindisi («Застольная») из оперы Дж.Верди «Травиата».

Габалинский международный музыкальный фестиваль играет важную роль в культурной жизни Азербайджана, способствуя выявлению новых талантов и обмену знаниями в этой области. Этот фестиваль с нетерпением ждет каждый поклонник классической музыки.

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Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО)
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