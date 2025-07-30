74% выпускников Центра кибербезопасности Азербайджана уже трудоустроены - замминистра

БАКУ/Trend/ - С начала своей деятельности в 2023 году Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил 380 специалистов, 74 процента из которых уже трудоустроены.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта страны Самир Мамедов на церемонии вручения дипломов.

Замминистра также отметил, что в последние годы в Азербайджане наблюдается системный подход к подготовке кадров в области кибербезопасности со стороны образовательных учреждений.

«Интерес к этой специальности значительно возрос, особенно среди женщин. За последние годы число девушек, выбирающих профессию в сфере кибербезопасности, заметно увеличилось», — подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что выпускники Центра кибербезопасности Азербайджана продолжают успешно строить карьеру как в частном секторе, так и в соответствующих подразделениях государственных структур, внося значимый вклад в обеспечение безопасного цифрового будущего страны.

По его словам, студентам Центра предоставлена возможность пройти обучение на международной сертификационной платформе CompTIA, одной из наиболее авторитетных в сфере ИКТ. В настоящее время 100 студентов полностью готовы к международному экзамену, из них 25 уже получили сертификаты, а ещё 75 успешно сдали пробный экзамен и допущены к основному этапу.

«Это свидетельствует о том, что Центр формирует у студентов и выпускников культуру постоянного обучения и совершенствования знаний в соответствии с передовым международным опытом, ведь кибербезопасность — это постоянно развивающаяся и стремительно меняющаяся область», — подчеркнул Мамедов.

Он также отметил, что Центр не только готовит профессиональных специалистов и тренеров в сфере кибербезопасности, но и активно работает над созданием отечественных продуктов в этой области.

«В рамках проекта Cyberpark уже функционируют два стартапа. Первый из них — Cypho, первый локальный продукт в сфере кибербезопасности, который уже применяется в ряде государственных учреждений и банков. Второй стартап — Awero, основанный выпускниками третьей волны. Его миссия заключается в проведении обучающих и просветительских мероприятий в сфере кибербезопасности с применением технологий искусственного интеллекта», — добавил замминистра.