Более 90% дорогостоящих операций были проведены в частных медучреждениях - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Более 90 процентов дорогостоящих хирургических операций, финансируемых Фондом обязательного медицинского страхования, были выполнены в частных медицинских учреждениях.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информацию Счетной палаты Азербайджана о результатах аудита в Фонде обязательного медицинского страхования.

"На фоне полного обеспечения подведомственных TƏBİB медицинских учреждений, включая снабжение лекарствами и медицинскими расходными материалами, в оба рассмотренных года основная часть хирургических операций, особенно дорогостоящих, в том числе свыше 90 процентов операций стоимостью 5000 манатов и более, были проведены в частных медицинских учреждениях", - отмечается в информации Фонда.