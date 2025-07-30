В промышленных зонах в Азербайджане реализовано продукции на 17,2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - С 2015 года по первое полугодие 2025 года в промышленных зонах было реализовано продукции на сумму 17,2 миллиарда манатов, в том числе экспортировано - на 5,53 миллиарда манатов.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязимов.

Он отметил, что только за I полугодие 2025 года в промышленных зонах было реализовано продукции на 1,83 миллиарда манатов, в том числе экспортировано - примерно на 583,5 миллиона манатов.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 28,7 процента, а объем экспорта - на 22,4 процента. Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,9 миллиарда манатов и создали более 10 900 постоянных рабочих мест. Тем самым промышленные зоны являются благоприятной платформой с точки зрения диверсификации экономики", - сказал Э.Кязимов.

Он добавил, что в ближайшее время предусматривается создание промышленного парка в окрестностях города Гянджа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!