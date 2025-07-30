Назван объем операций по картам MasterCard в Азербайджане в июне

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец июня текущего года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 78,7 миллиона операций на общую сумму 5,1 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество операций увеличилось на 27,7 миллиона (54,2 процента), тогда как объем сократился на 1,3 миллиона манатов (1,3 процента).

В то же время количество операций с картами MasterCard, выпущенными нерезидентными финансовыми институтами, составило 483,7 тысячи, а объем - 48,8 миллиона манатов. Это на 9,7 тысячи операций (2 процента) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако объем сократился на 2,3 миллиона манатов (4,5 процента).

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.