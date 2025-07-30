Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявлен в розыск

БАКУ/Trend/ - Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлинский объявлен в розыск Министерством внутренних дел России, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Согласно данным МВД РФ, Шыхлинский разыскивается по уголовному делу, однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведётся розыск, не раскрывается.

Напомним, что утром 27 июня Федеральная служба безопасности России провела рейды в домах азербайджанцев в городе Екатеринбург. В ходе рейдов были убиты два азербайджанца - братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек задержаны.

Экспертиза выявила на телах братьев Сафаровых, убитых в Екатеринбурге, многочисленные травмы. В связи с этим в Азербайджане возбуждено уголовное дело, для чего имеются достаточные правовые основания.

Шахин Шихлинский был задержан и доставлен в Следственный комитет по Свердловской области для дачи показаний в качестве свидетеля, после чего был освобожден.