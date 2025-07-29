Реформы в ООН должны увенчаться созданием системы, в которой будут услышаны голоса всеx стран и народов - Сахиба Гафарова

БАКУ/ Trend/ - Любые реформы должны привести к созданию системы, в которой будут услышаны голоса не только отдельных государств, но всех стран и народов. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высказала эту мысль, затронув тему реформ в ООН в своей речи на проведённой в городе Женева Швейцарской Конфедерации 29-июля 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов, передает Trend.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что нормы и принципы международного права должны соблюдаться, двойные стандарты должны быть отвергнуты, а принятые решения реализованы. Только при следовании этим условиям возможно достижение целей обеспечения мира, справедливости и процветания для всех.

Как она отметила, сильная и инклюзивная многосторонняя система с ООН в её центре обладает потенциалом для обеспечения реальных и долгосрочных решений существующих проблем. Однако все ещё идут дискуссии о реформировании системы ООН в направлении повышения её эффективности.