Иран не откажется от своей ядерной программы - МИД

БАКУ /Trend/ - Независимо от того, кто этого требует, Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

Как передает Trend, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети Х.

"Никто в здравом уме не откажется от плодов огромных инвестиций в отечественные и мирные технологии, которые спасают жизни, - и то лишь потому, что этого требуют задиристые иностранцы", - сказал он.

Министр сказал, что ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате недавних ударов Израиля и США, однако он заявил, что это не повлияло на решимость иранцев продолжать работу над своей мирной ядерной программой.