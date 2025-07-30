Наука и инновации должны быть в центре аграрных преобразований - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Наука и инновации должны стать основой аграрных преобразований, необходимо реализовывать совместные проекты, способствующие устойчивому развитию и внедрению передового опыта в аграрном секторе.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, выступая на Втором саммите ООН по продовольственным системам (UNFSS+4), который проходит в Аддис-Абебе (Эфиопия), сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Министр подчеркнул, что трансформация продовольственных систем имеет критически важное значение в условиях глобальных вызовов, включая изменение климата, и призвал к скоординированным и своевременным мерам. Он отметил важность 29-й сессии Конференции сторон РКИК ООН (COP29), прошедшей в Баку, в ходе которой было достигнуто историческое соглашение по климатическому финансированию.

М.Мамедов также провёл ряд двусторонних встреч с министрами сельского хозяйства Сомали, Эфиопии, Руанды, министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо и комиссаром по сельскому хозяйству Африканского союза Мозесом Вилакати. В ходе встреч обсуждались перспективы укрепления сотрудничества в аграрной сфере, расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, трансфер технологий, совместные научные исследования и инвестиционные проекты. Было высоко оценено проведение COP29 в Азербайджане, выражена заинтересованность в изучении опыта страны в сфере цифрового и электронного правительства, а также в расширении сотрудничества в аграрной области.

В рамках визита М.Мамедов посетил Мелкасский аграрный научно-исследовательский центр, где ознакомился с проектами по устойчивому сельскому хозяйству, адаптации сельского хозяйства к изменению климата.