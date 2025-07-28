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СГБ Азербайджана задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

Общество Материалы 28 июля 2025 19:27 (UTC +04:00)
СГБ Азербайджана задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачена сеть, снабжавшая ряд абитуриентов комплектами специального технического оборудования (микронаушники, микрокамеры, мини-телефоны, провода, Mi-Fi роутеры и др.) для получения ими положительных результатов на вступительных экзаменах в вузы.

Как передает в понедельник Trend, подозреваемые были выявлены и задержаны Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по результатам проведенных мероприятий на основании обращения Государственного экзаменационного центра. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз в публикации на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что по данному делу результаты экзаменов некоторых абитуриентов были аннулированы.

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