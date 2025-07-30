На освобожденных территориях Азербайджана состоится открытие административных зданий İZİA

БАКУ /Trend/ - В промышленных парках, функционирующих на освобожденных территориях Азербайджана, будет осуществлено открытие административных зданий İZİA.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязимов.

"Как известно, на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана функционируют два промышленных парка: Агдамский промышленный парк и промышленный парк «Экономическая зона Аразская долина», расположенный в Джебраильском районе. В настоящее время в этих двух промышленных парках зарегистрированы в общей сложности 48 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 7 предпринимателей — в качестве нерезидентов", - отметил он.

По его словам, в проделанную работу вложено более 175 миллионов манатов инвестиций, создано более 1000 постоянных рабочих мест.

"В настоящее время в указанных промышленных зонах работают 14 предприятий. С конца сентября 2024 года и в течение первого полугодия 2025 года эти предприятия произвели продукции на сумму 476 миллионов манатов. В Агдамском промпарке и промпарке «Экономическая зона Аразская долина» продолжаются строительные работы более чем на 10 предприятиях, а проектные работы ведутся более чем на 20 объектах. В этом году в указанных промпарках планируется запуск предприятий по производству декоративного камня, табачных изделий, различных клеящих лент и других товаров. Кроме того, в этих промпарках будут открыты административные здания Агентства развития экономических зон (İZİA), где предпринимателям будут предоставляться услуги поддержки в таких сферах, как банковское дело, налогообложение, таможня, социальное обеспечение и другие", - сказал Кязимов.

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