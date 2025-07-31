Стали известны страны, из которых Азербайджан импортировал автобусы в январе–мае

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2025 года в Азербайджан было импортировано 125 автобусов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
Согласно отчету, общая стоимость ввезённых автобусов составила 8,3 миллиона долларов США.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество импортированных автобусов выросло на 27 единиц, или 27,5%. В стоимостном выражении рост составил 2,3 миллиона долларов США, или 38,9%.
Средняя цена одного автобуса, ввезённого в страну в отчетный период, составила около 66,3 тысячи долларов США.
Список стран, из которых Азербайджан импортировал автобусы за отчетный период:
|
Страны
|
Количество (штук)
|
Сумма (тыс. долларов США)
|
Россия
|
8
|
164,59
|
Китай
|
35
|
2028,62
|
Республика Корея
|
50
|
2570,95
|
Турция
|
15
|
1350,09
|
Япония
|
3
|
201,15
|
Германия
|
9
|
1696,81
|
Италия
|
5
|
278,85