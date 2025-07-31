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Стали известны страны, из которых Азербайджан импортировал автобусы в январе–мае

Экономика Материалы 31 июля 2025 00:05 (UTC +04:00)
Стали известны страны, из которых Азербайджан импортировал автобусы в январе–мае

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2025 года в Азербайджан было импортировано 125 автобусов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно отчету, общая стоимость ввезённых автобусов составила 8,3 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество импортированных автобусов выросло на 27 единиц, или 27,5%. В стоимостном выражении рост составил 2,3 миллиона долларов США, или 38,9%.

Средняя цена одного автобуса, ввезённого в страну в отчетный период, составила около 66,3 тысячи долларов США.

Список стран, из которых Азербайджан импортировал автобусы за отчетный период:

Страны

Количество (штук)

Сумма (тыс. долларов США)

Россия

8

164,59

Китай

35

2028,62

Республика Корея

50

2570,95

Турция

15

1350,09

Япония

3

201,15

Германия

9

1696,81

Италия

5

278,85
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