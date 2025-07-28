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Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 28 июля 2025 21:30 (UTC +04:00)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 28 июля в рамках XIV Габалинского международного музыкального фестиваля, проходящего по инициативе и при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, при содействии Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании Gilan, состоялся очередной концерт в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева.

Как передает Trend, на вечере камерной музыки с интересной программой выступили Вургун Векилов (фортепиано), Умида Абасова (скрипка), Наргиз Алиева (флейта), Зариф Керимова (фортепиано), Борис Пашкин (аккордеон), Эльдар Исабабаев (контрабас), Юсиф Ализаде (ударные), Зеррин Алиева (скрипка), Наргиз Кенгерли (фортепиано) и Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано).

В концерте прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов -Тофиг Гулиев, Фикрет Амиров , Фредерик Шопен, Ференц Лист, Ришара Гальяно и др.

В соответствии с программой фестиваля, сегодня также пройдет концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
Вечер камерной музыки на XIV Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)
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