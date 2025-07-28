В суде дали показания лица, получившие ранения в результате атак вооруженных сил Армении, подвергшиеся пыткам в плену и заложничестве, и ставшие жертвами мин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Таир Махмудов в своих показаниях сообщил, что 21 июля 2021 года получил тяжёлые травмы в результате разрыва мины в Ходжалинском районе. В то время он работал охранником в одной из компаний, действовавших на этой территории.

Джумшуд Гахраманов в своих показаниях отметил, что его родное село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года неоднократно подвергалось артиллерийским обстрелам со стороны вооружённых сил Армении. 1 октября 2020 года один из снарядов попал во двор его дома, в результате чего был нанесен ущерб его дому, погибли домашние животные. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший добавил, что обстрел нанёс ущерб и другим домам в селе, а житель села Хилал Газиeв получил ранение.

Потерпевший Хилал Газиев подтвердил показания Джумшуда Гахраманова, заявив, что 28 сентября 2020 года получил осколочное ранение в область лица в селе Джоджуг Марджанлы.

Гюльоглан Мирзалиев в своих показаниях сообщил, что в феврале 2021 года получил травмы, подорвавшись на мине в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. «Моя лодыжка была сломана в трёх местах», — добавил он.

Рамиль Фархадов рассказал, что во время Отечественной войны в его дом в селе Джоджуг Марджанлы попал снаряд. Потерпевший подчеркнул, что в селе не было никаких вооружённых подразделений Азербайджанской армии, и с территории села огонь по армянским вооруженным силам не открывался.

Эльнур Амирасланов в своих показаниях сообщил, что в 2018 году, проходя военную службу в Тертере, получил огнестрельное ранение в результате провокации со стороны вооружённых сил Армении.

Миргасан Гусейнов в своих показаниях сообщил, что 26 октября, во время Отечественной войны, получил осколочное ранение на лачинском направлении в результате артиллерийского обстрела. В ответ на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой он заявил, что в тот момент были ранены примерно 15 азербайджанцев.

Акшин Гусейнов в своих показаниях сообщил, что 8 июня 1992 года получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного с противоположной стороны, во время боёв в селе Гызылгаджилы Газахского района. В ответ на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова он сообщил, что во время происшествия были ранены ещё двое человек, а Таир Юнисов стал шехидом.

Кямиль Гусейнов в своих показаниях сообщил, что во время Отечественной войны — 28 сентября 2020 года получил огнестрельное ранение в направлении села Чайлы Тертерского района. В ответ на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вусала Алиева он заявил, что противник в тот момент вёл огонь из миномётов, автоматов и пулемётов.

Парвиз Наджафов в своих показаниях сообщил, что 8 октября 2022 года в Агдаме, во время работы в одной из компаний, подорвался на противопехотной мине на дороге и получил ранение.

Бахтияр Мамедов заявил, что в мае 1993 года был взят в плен в селе Галайчылар Агдамского района. Он находился в плену в течение трёх лет. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что в плену его удерживали в Шуше, Ханкенди и других населённых пунктах. Всё это время он подвергался жестокому, бесчеловечному обращению и различным пыткам.

Сабир Хагвердиев, Идьял Аллахвердиев, Мурад Баннаев, Озал Исмаилов, Рамин Эфендиев, Орхан Салыфов, Агасиф Гамидов, Гусейн Джавадов и Парвиз Гасанов в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате обстрелов, открытых вооружёнными силами Армении во время Отечественной войны 2020 года.

Потерпевший Амин Мусаев в своих показаниях сообщил, что во время Отечественной войны 2020 года получил огнестрельное ранение и был захвачен в плен вооружёнными силами Армении в раненом состоянии. В плену он ежедневно подвергался пыткам.

Он рассказал, что получил ранение 8 ноября на территории между городами Шуша и Ханкенди, а 11 ноября был взят в плен. В момент захвата в плен его оскорбляли, а когда попытался ответить, его ударили прикладом автомата по лбу и затолкали в машину. В результате избиения в автомобиле он потерял сознание. Позднее узнал, что его увезли в Иреван.

«Я был ранен в ногу. В плену под видом «очистки» раны на ноге, они намеренно усиливали боль с помощью шила, причиняя мне ещё больше мучений. Нужно было поставить медицинский дренаж, чтобы гной мог выходить, но они этого не сделали. Гной оставался внутри ноги, и они насильно, в болезненной форме, прочищали рану шилом. Чем громче я кричал от боли, тем сильнее применялось насилие. Они даже обливали меня кипятком до самой шеи», — рассказал А.Мусаев.

Он был передан Азербайджану 14 декабря.

Обвиняемый Давид Бабаян задал А.Мусаеву вопрос о том, почему в период с 8 по 11 ноября его боевые товарищи не эвакуировали его. А.Мусаев ответил следующим образом: «Мои боевые товарищи погибли. В момент ранения я потерял сознание. Оставшиеся в живых подумали, что я тоже погиб. Во время войны невозможно сразу эвакуировать ни погибших, ни раненых».

Отвечая на другой вопрос Д.Бабаяна, он отметил, что за время пребывания в плену в Армении утратил здоровье.

Хаял Мамедов сообщил, что 12 сентября 2022 года получил ранение в Ходжавенде в результате обстрела со стороны остатков вооружённых сил Армении и незаконных армянских вооружённых формирований.

Эмин Гушчиев в своих показаниях заявил, что 10 мая 2023 года был ранен в Кяльбаджаре в результате обстрела со стороны Армении.

Бекир Керимов сообщил, что 24 марта 1992 года он был взят в заложники, когда работал в яблоневом саду в Агстафинском районе. Вместе с ним были взяты в заложники еще пятеро азербайджанцев. Сначала их отвезли в Бердский район, затем – в город Иреван. Их били, оскорбляли, подвергали пыткам.

Гасан Гасанов в своем показании сообщил, что был взят в заложники вместе с Б.Керимовым и через неделю был освобожден из плена.

Мухаммед Байрамов в своем показании сообщил, что был взят в заложники вместе с Б.Керимовым и Г.Гасановым. Он сказал, что в плену армянский военнослужащий ножом отрезал часть его уха.

Сахиб Багиров в своем показании сообщил, что в 1995 году был взят в плен вооруженными силами Армении. В плену его били, подвергали пыткам, выбили семь зубов и вырвали два ногтя на пальце. Через год он был возвращен азербайджанской стороне.

Гражданские лица – Фуад Гурбанлы, Эльнур Зульфугаров, Гурбан Гурбанов, Ильхам Ахмедов, Самир Гасымов, Фаган Мустафаев, Ниджат Бахышов в своих показаниях сообщили, что были ранены 28 октября во время Отечественной войны в результате ракетного обстрела Бардинского района вооруженными силами Армении.

Эльяр Оджагвердиев сообщил, что дважды получил ранения в результате разрыва мины – 13 декабря 2020 года и 13 января 2021 года. Он работал сотрудником дорожного управления и занимался строительством дорог.

Ага Сафаралиев заявил, что был ранен в 1993 году, а Фаиг Намазов – в 1992 году в результате обстрелов со стороны противника во время боевых действий за суверенные территории Азербайджана.

Сеймур Мамедов сообщил, что был ранен 28 сентября во время Отечественной войны в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении. По его словам, в момент происшествия рядом с ним погибли братья Халик и Эльшан Аббасовы, а Фаиг Мамедов был ранен.

Асад Рустамов в своем показании сообщил, что 19 марта 2016 года получил огнестрельное ранение в результате огня, открытого вооруженными силами Армении, когда ехал на автомобиле как гражданское лицо в селе Гапанлы Тертерского района.

Потерпевшие – Сабир Лятифов из Ходжавенда, Орудж Рустамов из Джебраила, Тезегюль Гамзаева из Зангилана, Сары Бахышов из Кяльбаджара сообщили, что стали вынужденными переселенцами из своих районов, а их дома и имущество остались на территориях, находившихся в то время под оккупацией вооруженных сил Армении.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и собственных представителей.

Судебный процесс продолжится 31 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.