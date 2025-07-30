Грузия экстрадировала в Азербайджан лицо, находившееся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - Генеральной прокуратурой Грузии принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Сулейманова Эльнура Гудрат оглу.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Отмечается, что по уголовному делу, расследуемому Управлением полиции Сураханского района, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Э.Сулеймановым преступлений, наказание по которым предусмотрено статьями 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса. В связи с этим было принято решение о его привлечении к ответственности в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск.

Эльнур Сулейманов был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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