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Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)

Политика Материалы 29 июля 2025 16:44 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29-го июля приняла участие в заключительном заседании Подготовительного комитета 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в городе Женева Швейцарской Конфедерации.

Об этом во вторник сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что открывая заседание вступительным словом, президент Межпарламентского союза Тулия Аксон предоставила информацию о повестке дня заседания.

Сообщается, что во Всемирной конференции участвуют 120 делегаций, включая спикеров парламентов 102 стран.

На мероприятии прошел обмен мнениями о проделанной работе по подготовке к 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, отчете последнего заседания комитета, принятии итогового документа Всемирной конференции и других организационных вопросах.

Было подчеркнуто, что в заседании участвовали спикеры парламентов, избранные в комитет от географических групп Межпарламентского союза.

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Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в заключительном заседании комитета 6-й Всемирной конференции спикеров (ФОТО)
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