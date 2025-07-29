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Узбекистан и Airbus разработают совместную программу подготовки пилотов

Узбекистан Материалы 29 июля 2025 05:11 (UTC +04:00)
Узбекистан и Airbus разработают совместную программу подготовки пилотов

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - 28 июля министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл переговоры с президентом Airbus по Европе Йоханом Пелисси, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи обсуждались перспективы углубления сотрудничества между Узбекистаном и Францией в области гражданской авиации. Особый акцент был сделан на вопросы модернизации и обновления парка воздушных судов, что, как предполагается, будет способствовать значительному росту туристического потока в страну.

Также стороны достигли договорённости о разработке совместной программы по подготовке пилотов. Проект планируется реализовать в сотрудничестве с Ташкентским государственным университетом транспорта и компанией Airbus.

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