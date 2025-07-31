Гидроэлектростанции Ирана выработали 1400 ГВт·ч с начала года

БАКУ/ Trend/ - С начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) гидроэлектростанции (ГЭС) Ирана выработали 1400 гигаватт-часов электроэнергии, которая была поставлена в национальную энергосистему.

Об этом сообщил представитель Иранской компании по развитию водных ресурсов и энергетики (IWREDC) Хоссейн Алави, передает Trend.

По его словам, общая установленная мощность ГЭС в стране составляет 12 тысяч мегаватт, из которых 9 тысяч мегаватт приходятся на объекты под управлением IWREDC. В настоящее время компания эксплуатирует гидроэлектростанции суммарной мощностью 3500 мегаватт.

Алави отметил, что в летний период (с 22 июня по 22 сентября 2025 года) ожидается выработка 1550 гигаватт-часов электроэнергии, что на 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной снижения стало беспрецедентное засушливое лето и падение уровня воды в питающих реках на 50%.

"Это оказало серьёзное влияние на выработку электроэнергии на наших станциях", — подчеркнул Алави.

Энергосистема Ирана работает за счёт тепловых, атомных, солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Наибольший вклад в энергоснабжение страны вносят тепловые электростанции, которые производят свыше 77 000 мегаватт электроэнергии.