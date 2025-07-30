Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 июля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9636 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,0923 маната.
|
Валюты
|
Код
|
Курс
|
1 доллар США
|
usd
|
1.7000
|
1 евро
|
eur
|
1.9636
|
1 австралийский доллар
|
aud
|
1.1068
|
1 белорусский рубль
|
byn
|
0.5732
|
1 болгарский леви
|
bgn
|
1.0040
|
1 дирхам ОАЭ
|
aed
|
0.4628
|
100 южнокорейских вон
|
krw
|
0.1229
|
1 чешская крона
|
czk
|
0.0798
|
1 китайский юань
|
cny
|
0.2369
|
1 датская крона
|
dkk
|
0.2631
|
1 грузинский лари
|
gel
|
0.6286
|
1 гонконгский доллар
|
hkd
|
0.2166
|
1 индийская рупия
|
inr
|
0.0195
|
1 британский фунт стерлингов
|
gbp
|
2.2694
|
10000 иранских риалов
|
irr
|
0.0294
|
1 шведская крона
|
sek
|
0.1763
|
1 швейцарский франк
|
chf
|
2.1104
|
1 израильский шекель
|
ils
|
0.5050
|
1 канадский доллар
|
cad
|
1.2346
|
1 кувейтский динар
|
kwd
|
5.5663
|
100 казахских тенге
|
kzt
|
0.3128
|
1 катарский риал
|
qar
|
0.4664
|
1 кыргызский сом
|
kgs
|
0.0195
|
100 венгерских форинтов
|
huf
|
0.4911
|
1 молдавский лей
|
mdl
|
0.1002
|
1 норвежская крона
|
nok
|
0.1667
|
100 узбекских сомов
|
uzs
|
0.0136
|
100 пакистанских рупий
|
pkr
|
0.6007
|
1 польский злотый
|
pln
|
0.4589
|
1 румынский лей
|
ron
|
0.3868
|
100 российских рублей
|
rub
|
2.0923
|
1 сербский динар
|
rsd
|
0.0168
|
1 сингапурский доллар
|
sgd
|
1.3211
|
1 саудовский риал
|
sar
|
0.4532
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
xdr
|
2.3161
|
1 турецкая лира
|
try
|
0.0419
|
1 туркменский манат
|
tmt
|
0.4857
|
1 украинская гривна
|
uah
|
0.0407
|
100 японских йен
|
jpy
|
1.1474
|
1 новозеландский доллар
|
nzd
|
1.0133