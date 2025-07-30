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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июля

Экономика Материалы 30 июля 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 июля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 июля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9636 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0419 маната, 100 российских рублей – 2,0923 маната.

Валюты

Код

Курс

1 доллар США

usd

1.7000

1 евро

eur

1.9636

1 австралийский доллар

aud

1.1068

1 белорусский рубль

byn

0.5732

1 болгарский леви

bgn

1.0040

1 дирхам ОАЭ

aed

0.4628

100 южнокорейских вон

krw

0.1229

1 чешская крона

czk

0.0798

1 китайский юань

cny

0.2369

1 датская крона

dkk

0.2631

1 грузинский лари

gel

0.6286

1 гонконгский доллар

hkd

0.2166

1 индийская рупия

inr

0.0195

1 британский фунт стерлингов

gbp

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10000 иранских риалов

irr

0.0294

1 шведская крона

sek

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1 швейцарский франк

chf

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1 израильский шекель

ils

0.5050

1 канадский доллар

cad

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1 кувейтский динар

kwd

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100 казахских тенге

kzt

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1 катарский риал

qar

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1 кыргызский сом

kgs

0.0195

100 венгерских форинтов

huf

0.4911

1 молдавский лей

mdl

0.1002

1 норвежская крона

nok

0.1667

100 узбекских сомов

uzs

0.0136

100 пакистанских рупий

pkr

0.6007

1 польский злотый

pln

0.4589

1 румынский лей

ron

0.3868

100 российских рублей

rub

2.0923

1 сербский динар

rsd

0.0168

1 сингапурский доллар

sgd

1.3211

1 саудовский риал

sar

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3161

1 турецкая лира

try

0.0419

1 туркменский манат

tmt

0.4857

1 украинская гривна

uah

0.0407

100 японских йен

jpy

1.1474

1 новозеландский доллар

nzd

1.0133
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