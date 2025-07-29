Новая экономика на Каспии: Продвижение туризма и налоговые поступления через механизм казино на искусственных земельных участках

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Гражданский, Уголовный и Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)".

Документ предусматривает регулирование предпринимательской деятельности на искусственных земельных участках, в том числе определение правовых и организационных основ проведения игр казино на таких территориях. Цель — создание условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства.

Согласно документу, игры казино в Азербайджане могут проводиться исключительно на искусственно созданных земельных участках и только в соответствии с требованиями законодательства.

Организация казино на искусственных земельных участках: начало нового экономического этапа

Новый документ сулит перемены в экономике страны, особенно в сфере туризма и услуг. Деятельность казино будет разрешена на искусственных земельных участках в азербайджанской части Каспийского моря. Хотя на первый взгляд это может показаться инициативой лишь для индустрии развлечений, на самом деле проект имеет многогранное экономическое и социальное значение.

Открытие казино на этих участках будет способствовать росту налоговых поступлений, развитию туризма, созданию новых рабочих мест. Это также поможет бороться с теневым игорным бизнесом.

Новый источник дохода для экономики

Казино являются важным источником дохода для многих стран. В последние годы всё больше государств легализуют деятельность казино. Среди них — Узбекистан, а в ОАЭ планируется открытие первого казино в 2027 году. Другие примеры — Монако, Сингапур, Филиппины. Ближайшие соседи Азербайджана, такие как Грузия и Казахстан, также получают значительные доходы от казино-бизнеса.

В результате организации казино на искусственных участках в Азербайджане:

- увеличатся поступления от налогов и пошлин;

- появятся новые рабочие места (в туризме, логистике, сфере безопасности и др.);

- сформируется благоприятная среда для развития предпринимательства.

Документ определяет размер государственной пошлины за организацию казино на искусственных участках и гарантирует право участника требовать выигрыш от организатора. Также установлены запреты и ограничения в отношении игорной деятельности.

Диверсификация и оживление туризма

Азербайджан активно разрабатывает стратегию развития туризма и участвует в международных выставках. Казино-инфраструктура может:

- привлечь туристов со средним и высоким доходом;

- создать новый сегмент «игорного туризма»;

- стимулировать параллельное развитие гостиничного, ресторанного, транспортного и развлекательного секторов.

Разрешение на организацию казино только на искусственных участках позволит централизовать турпоток и усилить контроль — что положительно скажется на безопасности и мониторинге.

Документ предусматривает строгие правовые рамки: получение лицензии, создание специальных механизмов контроля за организацией и проведением игр казино. Надзор начнётся с момента подачи заявки на лицензию и продолжится на протяжении всей деятельности.

Инновационное градостроительство и инфраструктурное развитие

Создание искусственных земельных участков — это крупный инженерный и градостроительный проект, включающий в себя:

- строительство новых транспортных линий, мостов, тоннелей, логистических центров;

- создание современных архитектурных объектов на искусственных островах и побережьях;

- реализацию концепции «умного города» с технологической и экологической устойчивостью.

Проект может стать основой широкого кластера услуг и технологий, выходящего за рамки игорного бизнеса.

Социальные и регулирующие меры

Документ вводит жёсткие меры контроля: требования AML/CFT (борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма), лицензирование, возрастные ограничения (21+), запрет виртуальных казино — всё это обеспечит безопасное и этичное функционирование отрасли. Это позволит:

- пресечь нелегальные и онлайн-казино;

- снизить уровень рисков для граждан;

- обеспечить полный государственный контроль.

Организатором казино может быть только юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным уполномоченным органом.

Такой подход, с одной стороны, поможет бороться с нелегальным игорным бизнесом, а с другой — укрепит имидж Азербайджана как страны с открытой, регулируемой системой казино-туризма. Запрет на участие лиц младше 21 года, запрет виртуальных казино и особые требования к финансовым операциям — важные меры правовой безопасности.

С принятием этого шага Азербайджан может стать региональным лидером в данной индустрии. Новый подход превратит страну в центр туризма и экономических инноваций. Это поддержит имидж Азербайджана не только как энергетической державы, но и как современной страны с сервисной экономикой.

При правильной реализации и контроле инициатива по открытию казино на искусственных участках способна внести значительный вклад в экономику, туризм.

Эта мера послужит не только развитию развлекательного сектора, но и диверсификации экономики и повышению её устойчивости.