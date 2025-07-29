Суда ASCO провели дноуглубительные работы в акватории Бакинского судостроительного завода

БАКУ/Trend/ - Суда компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, успешно выполнили дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале Бакинского судостроительного завода, по заказу самого завода, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ASCO.

В проекте были задействованы земснаряд «Мюхендис Балярза Мамедов», шаланды «Бакинская-3» и «Бакинская-5», а также буксир «Апшеронская-5».

Работы охватили площадь 80 000 квадратных метров. Глубина дна была увеличена на 1 метр, в результате чего её общая величина достигла 9 метров. Всего было извлечено 79 000 кубометров донных пород.

Проект, продолжавшийся около трёх месяцев, обеспечил благоприятные гидрографические условия для безопасного маневрирования и швартовки крупнотоннажных судов в этом районе.