Снижена скорость движения на дороге Баку-Алят

БАКУ /Trend/ - В целях повышения уровня безопасности дорожного движения с 30 июля на 50-километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, начиная от круга Локбатан и до автозаправочной станции «Azpetrol» в поселке Алят, максимальная скорость будет снижена со 110 км/ч до 90 км/ч.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что в районах, где на данной автомобильной дороге расположены одноуровневые нерегулируемые пешеходные переходы, максимальная скорость движения будет снижена до 70 км/ч.

"В настоящее время на указанном участке дороги ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков", - отмечается в информации агентства.

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