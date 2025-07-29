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Снижена скорость движения на дороге Баку-Алят

Общество Материалы 29 июля 2025 14:46 (UTC +04:00)
Снижена скорость движения на дороге Баку-Алят

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В целях повышения уровня безопасности дорожного движения с 30 июля на 50-километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, начиная от круга Локбатан и до автозаправочной станции «Azpetrol» в поселке Алят, максимальная скорость будет снижена со 110 км/ч до 90 км/ч.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что в районах, где на данной автомобильной дороге расположены одноуровневые нерегулируемые пешеходные переходы, максимальная скорость движения будет снижена до 70 км/ч.

"В настоящее время на указанном участке дороги ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков", - отмечается в информации агентства.

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