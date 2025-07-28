Турция продолжает усилия по достижению мира между Россией и Украиной — Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает усилия по урегулированию ситуации на Украине и достижению мира между Россией и Украиной.

Как передает Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров.

По его словам, переговоры между сторонами, организованные Турцией, продолжатся.

Президент Турции заявил, что, несмотря на продолжающиеся кризисы, конфликты, войны и напряженность в регионе, Турция наращивает темпы мирной дипломатии.

"Я при каждой возможности подчёркиваю нашу готовность к встрече на уровне лидеров. Турция искренне желает, чтобы, подобно тому, как в Стамбуле был учреждён стол переговоров, в ближайшем будущем в Турции был учреждён стол мира и эта кровопролитная война была прекращена", - сказал Эрдоган.