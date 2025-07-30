Принятые меры в области макроэкономической стабильности дали положительные результаты - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось первое заседание подгруппы по «Макроэкономической устойчивости», созданной с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы».

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Председатель ЦБА и руководитель подгруппы Талех Кязимов, выступая на заседании, подчеркнул важное значение макроэкономической стабильности с точки зрения обеспечения устойчивости экономического роста, повышения устойчивости экономики к внешним и внутренним шокам, а также поддержки социального благополучия и инклюзивного развития.

Т.Кязимов отметил, что реализованные в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы» меры в области макроэкономической стабильности дали положительные результаты. Он подчеркнул, что были достигнуты важные успехи в управлении инфляцией в пределах целевого коридора Центрального банка, в углублении финансового сектора, увеличении его доли в ВВП, а также в расширении возможностей доступа к финансированию в целом.

В своем выступлении председатель подчеркнул важность совершенствования политических рамок по макроэкономической и финансовой стабильности с целью дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности в стране в 2027-2030 годах.

Затем на мероприятии были обсуждены направления деятельности, предложенные в рамках разработки "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы".

В заключение председатель пригласил членов рабочей группы к координационному сотрудничеству по этим направлениям деятельности.

Отметим, что подгруппа по «Макроэкономической устойчивости» была создана на основании распоряжения Кабинета Министров №356s от 18 июня 2025 года с целью обеспечения исполнения документа, утверждённого распоряжением Президента Азербайджанской Республики №611 от 30 мая 2025 года, о подготовке «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» и «Второй государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории».

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