В теплые месяцы растет число обращений по травмам у детей - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обращения, связанные с травмами у детей, чаще происходят в теплые месяцы - весной и летом.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram заявил травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Ильхам Шихбабаев.

Он отметил, что начиная с апреля-мая, количество травм у детей увеличивается, а с сентября-октября - начинает немного снижаться.

По его словам, в холодные месяцы года дети чаще страдают от бытовых травм.

"Общее количество обращений снижается по сравнению с другими месяцами. Причина этого в том, что в этот период года дети физически более активны. В тёплые месяцы года дети более активны, и, естественно, определённые травмы случаются чаще. Кроме того, количество обращений, связанных с травмами среди школьников, увеличивается во время каникул",- сказал он.

Травматолог сообщил, что количество травм немного снижается, особенно в период с ноября по февраль, поскольку дети больше времени проводят дома.

"В этот сезон дети чаще всего обращаются с бытовыми травмами (падения, травмы острыми предметами, ожоги и др). Однако отмечается заметное снижение общего числа обращений, и в этот период доля детской травмы в общем числе обращений составляет 25–30 процентов. Большое значение для травматологов-ортопедов имеет усиление сезонной профилактики, проведение информационно-просветительской работы и привлечение внимания родителей к данной теме. Пропаганда правил безопасности в школах, детских садах, летних лагерях, а также создание безопасной среды для детей на открытом воздухе могут сыграть важную роль в профилактике травматизма",- добавил он.

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