Ценовые преимущества Туркменистана стимулируют рост частного сектора – глава ЕБРР в стране (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Частные компании Туркменистана обладают значительными ценовыми преимуществами по сравнению со своими зарубежными аналогами.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Эрик Ливны.

Он отметил, что благодаря государственным субсидиям энергия, вода и земля доступны по очень низким ценам или вовсе бесплатно. "Стоимость электроэнергии для туркменских компаний составляет около 0,36 доллара за 100 кВт⋅ч". Бензин также стоит всего 7 центов США. По затратам на рабочую силу Ливны отметил, что ежемесячная зарплата рабочих на туркменских фабриках колеблется от $100 до $250.

Он подчеркнул, что такие условия способствовали быстрому росту производств, ориентированных на импортозамещение, которые вскоре переключили фокус на экспорт. "Большинство компаний создавалось для замены импорта, но ввиду ограниченности внутреннего рынка они быстро начали ориентироваться на экспорт", - отметил Ливны. Конкурентоспособными отраслями являются производство пластиковой упаковки, тепличное сельское хозяйство и строительные материалы.

Он привел конкретные примеры: компания Tudana, которая сейчас является крупнейшим поставщиком тепличной клубники для ведущей розничной сети Узбекистана Korzinka, и крупное сельхозпредприятие Miwe, владеющее теплицей площадью 100 гектаров для выращивания бананов и способное обеспечить внутренний спрос и экспорт в соседние страны.

Ливны выразил уверенность, что этот импульс сохранится при условии сохранения нынешних цен на коммунальные услуги, благоприятной налоговой и валютной политики. Он добавил, что если частные предприниматели получат более легкий доступ к финансированию, рост и международное присутствие туркменских компаний станут ещё более заметными.

ЕБРР возобновляет деятельность в Туркменистане

После трехлетнего перерыва ЕБРР возвращается в Туркменистан и готовится к возобновлению кредитной деятельности. "Прежде всего, мы планируем вновь начать кредитование экспортно-ориентированных компаний", - отметил Ливны. Эти усилия будут дополняться консультационными услугами по запросу, предоставляемыми через локальные и международные сети консультантов ЕБРР.

Банк также планирует работать с туркменскими банками, содействуя международным торговым операциям и предоставляя средства для последующего кредитования микропредприятий, малого и среднего бизнеса в стране.

Хотя первоначальная активность может ограничиться "3–4 сделками в год", Ливны подчеркнул, что ЕБРР рассчитывает расширить масштабы деятельности после заключения рамочных соглашений о финансировании с местными партнёрскими банками. Банк готов реализовать обширную программу повышения потенциала как для Центрального банка, так и для коммерческих банков, включая темы "современные стандарты андеррайтинга и торговое финансирование", "кибербезопасность" и "цифровая готовность".

Макроэкономические тенденции и структурные реформы

Комментируя макроэкономическую ситуацию, Ливны отметил, что ЕБРР не имеет доступа к детализированной статистике по Туркменистану и в основном опирается на анализ МВФ и крупных рейтинговых агентств. Он сослался на рейтинг Fitch от 2024 года (BB–) как на позитивный сигнал.

Он описал текущую валютную политику: "После COVID-19 туркменский манат был зафиксирован на уровне 3,5 манатов за доллар США (официальный льготный курс) и 19,5 манатов за доллар (неофициальный коммерческий курс), что способствует поддержанию ценовой стабильности". По его словам, инфляция остается на однозначном уровне, а зарплаты в госсекторе ежегодно повышаются на 10 процентов.

Хотя частная активность в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг растет, Ливны признал, что экономика по-прежнему зависит от экспорта газа и крупных государственных предприятий. "Все банки, кроме одного, также полностью принадлежат государству", — добавил он.

Тем не менее, Ливны отметил признаки интеграции. Страна постепенно открывается внешнему миру, при этом продолжая придерживаться политики "позитивного нейтралитета". В 2023 году Туркменистан присоединился к Глобальному метановому соглашению и начал переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Транспортная инфраструктура и региональная связность

Ливны подчеркнул стратегическое положение Туркменистана в развитии региональных логистических коридоров, особенно Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). "Региональная торговля внутри Туркменистана, по Центральной Азии и за её пределами значительно выиграет от модернизации и расширения ТМТМ", - сказал он.

Он четко отметил, что "Туркменистану необходимо обновить соединительные дороги и железные дороги, модернизировать пограничные переходы и устранить ненужные барьеры для торговли и перевозок". Хотя порт Туркменбаши уже хорошо оборудован, он добавил: "Недостающее звено - это современное дорожное и железнодорожное сообщение от Туркменбаши до границ с Казахстаном и Узбекистаном".

ЕБРР готов оказать поддержку, особенно в подготовке технико-экономических и комплексных оценок. Однако, по словам Ливны, решение о сроках и масштабах инвестиций зависит исключительно от правительства Туркменистана.

Постепенное расширение и перспективы

В настоящее время ЕБРР придерживается постепенного подхода, отдавая предпочтение пилотным проектам, а не стремительному расширению операций. "Мы не стремимся немедленно расширить деятельность в Туркменистане и в настоящее время работаем над первым пилотным проектом с одной средней производственной компанией", - отметил Ливны.

В будущем возможны проекты в области первичного сельского хозяйства (теплицы), переработки продуктов питания и легкой промышленности (например, производство обуви и строительных материалов). Банк будет отдавать приоритет компаниям, способным генерировать значительные валютные поступления.

Он добавил, что сотрудничество с текстильным сектором станет возможным после завершения реформ. "Туркменистан недавно начал сотрудничество с МОТ по искоренению плохих практик в хлопковой отрасли. После завершения этой работы мы будем рады сотрудничать с текстильной отраслью страны", - заключил Ливны.