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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Казахстан Материалы 28 июля 2025 22:23 (UTC +04:00)
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с визитом в Турцию, встретилcя с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-службы Акорда, передает Trend.

Сообщается, что во время встречи главы государств провели краткую беседу.

"Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что 29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

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