От Баку до Аль-Джубайля - история профессионального успеха Вугара Сулейманова

БАКУ /Trend/ - Вугар Сулейманов - один из первых азербайджанских врачей, направленных в Саудовскую Аравию в 1998 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. В настоящее время он заведует отделением в одной из больниц города Аль-Джубайль и отличается высокой квалификацией и профессионализмом в области медицины.

Об этом в четверг сообщили Trend в Госкомитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Было отмечено, что В. Сулейманов уделяет особое внимание научной деятельности: в 2002 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2017 году стал доктором медицинских наук.

"Наш соотечественник получил образование в таких странах, как Великобритания, Канада, Франция и США, а также освоил опыт этих стран в области хирургии",- отмечается в сообщении Госкомитета.

Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой встретились с доктором Вугаром Сулеймановым в Саудовской Аравии и взяли у него интервью в рамках совместного проекта с Общественным телевидением - программы "Родина недалеко".

Выпуск программы "Родина не далеко", посвященный В.Сулейманову, можно посмотреть, перейдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=A8iznvnvSPA&t=843s.

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