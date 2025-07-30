ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы финансовой отчетности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы финансовой отчетности, бухгалтерского учета, а также другие вопросы между центральными банками Азербайджана и Узбекистана.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Так, делегация ЦБА в рамках рабочего визита посетила Центральный банк Узбекистана.

В ходе визита на встречах между сторонами был проведен обмен информацией в рамках интерактивных презентаций по темам финансовой отчетности, бухгалтерского учета, бюджетного планирования и управления.

На встречах также обсуждались международные практики финансовой отчетности и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.

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