ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы финансовой отчетности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы финансовой отчетности, бухгалтерского учета, а также другие вопросы между центральными банками Азербайджана и Узбекистана.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Так, делегация ЦБА в рамках рабочего визита посетила Центральный банк Узбекистана.
В ходе визита на встречах между сторонами был проведен обмен информацией в рамках интерактивных презентаций по темам финансовой отчетности, бухгалтерского учета, бюджетного планирования и управления.
На встречах также обсуждались международные практики финансовой отчетности и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.
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