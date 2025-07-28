БАКУ /Trend/ - Принятая 22 июля по инициативе партии «Республиканцы» резолюция, содержащая антиазербайджанские положения, вновь показала, что официальные круги Франции отдают предпочтение не идее мира и сотрудничества на Южном Кавказе, а продолжению колониального мышления. В резолюции предпринята попытка легитимизации т.н. "арцахского" режима, содержатся ложные обвинения против Азербайджана и вымышленные тезисы для формирования «миролюбивого» имиджа Армении. Всё это ещё раз подтверждает то, насколько предвзятый и необъективный подход демонстрирует Франция.

Политическая манипуляция, направленная против справедливой борьбы Азербайджана

Следует отметить, что проект резолюции был представлен председателем группы дружбы Франция-Армения Лораном Вокье и его заместителем Александром Мартеном. Ранее эти лица уже высказывали поддержку сепаратистам, ставили под сомнение суверенитет Азербайджана и выступали против международных мероприятий, таких как COP29, что свидетельствует об их одностороннем подходе и политической ангажированности. Встреча Лорана Вокье в 2023 году с так называемым «министром иностранных дел» сепаратистского режима, проведение кампаний на основе мифа о «блокаде», а также награждение медалью «За мужество» армянской диаспорой Франции подтверждают, что под видом "прав человека" продвигаются политические интересы.

В резолюции содержатся клеветнические утверждения о якобы проводимой Азербайджаном политике «уничтожения армянского населения». На самом деле такие заявления не что иное, как попытка прикрыть агрессивную политику Армении и вмешаться во внутренние дела суверенного государства, нарушая нормы международного права. В ходе антитеррористических мероприятий, проведённых в Карабахском регионе, ни один мирный армянский житель не пострадал. Напротив, азербайджанское государство неоднократно заявляло о готовности обеспечить безопасное возвращение армян, добровольно покинувших регион.

Риторика о т.н. «политзаключенных»

В резолюции содержится требование об освобождении так называемых "армянских политзаключённых" в Азербайджане. Однако эти лица обвиняются в военных преступлениях, пытках, терроризме и насилии в отношении мирного населения — преступлениях, наказание за которые предусмотрено международным правом. В Азербайджане в их отношении проводится прозрачное следствие в рамках независимой судебной системы с полным соблюдением их прав. Попытки представить их как "политзаключённых" нацелены на дискредитацию судебной системы Азербайджана и вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Тут уместно было бы упомянуть о двойных стандартах Франции. Расследования правозащитных организаций об арестованных лицах и факты жестокости парижской полиции, проявляемой во время постоянных социальных протестов населения, игнорируются. Это еще раз доказывает лицемерие Франции в вопросе защиты прав человека.

"Миролюбивый" образ Армении и реалии

В резолюции Армения представлена как «сторонник мира». Однако на самом деле именно Армения в течение почти тридцати лет удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана и вынудила около миллиона азербайджанцев покинуть свои дома. После восстановления в 2020 году территориальной целостности Азербайджан первым призвал к заключению полноценного мирного договора. Армения же неоднократно нарушала мирный процесс, отвечая на эти призывы нестабильной и противоречивой позицией.

Отсутствие в резолюции каких-либо упоминаний о праве сотен тысяч азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана, на возвращение, а также игнорирование факта этнической чистки, совершённой Арменией, вновь выявляют политическое лицемерие Франции.

Франция - государство, продолжающее в XXI веке политику колониализма

Франция многие годы проводила колониальную политику в Африке и других регионах, а сегодня пытается реализовать свои неоколониальные амбиции на Южном Кавказе через Армению. Париж, рассматривая Армению как свою «колонию», оказывает ей военную помощь, стимулирует реваншистские силы и наносит удар по мирным усилиям в регионе. Заявление президента Эммануэля Макрона, назвавшего победу Азербайджана в 44-дневной войне «личным поражением», отражает суть его предвзятой политики.

В результате решительной внешней политики под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева Франция сегодня полностью отстранена от переговорного процесса на Южном Кавказе. Встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, состоявшаяся в Абу-Даби без участия французской стороны, демонстрирует значительное снижение влияния Парижа в регионе.

Борьба против колониализма и международная репутация Азербайджана

Азербайджан сегодня выступает не только как сильное государство региона, но и как один из лидеров международной борьбы против колониализма. В период своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан инициировал широкомасштабную мобилизацию против неоколониальной политики. Выступление Президента Ильхама Алиева с разоблачением неоколониальных амбиций Франции, а также повторное обращение к этой теме во время Глобального медиафорума в Шуше свидетельствуют о том, что Азербайджан отстаивает не только свои национальные интересы, но и принципы глобальной справедливости.

Сегодня нет сомнений в том, что антиазербайджанская кампания во французских СМИ, парламенте и органах местного самоуправления координируется из единого центра. Мэр Парижа Анн Идальго, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и другие проармянские политики под прикрытием "гуманитарных лозунгов" ведут систематическую политику давления на Азербайджан. Французские власти, закрыв глаза на акт вандализма против памятника Натаван в городе Эвиан, показали, что их так называемые "ценности культурного наследия" служат лишь их собственным интересам.

Позиция Азербайджана основана на международном праве

Резолюция, выдвинутая Национальной ассамблеей Франции, является предвзятой, односторонней и подготовленной по политическим мотивам. Уважение к территориальной целостности, суверенитету и внутренним делам Азербайджана — одни из основополагающих принципов международного права. Ни одно государство или парламент не имеет права нарушать эти принципы.

Азербайджан предпринимает конкретные и конструктивные шаги для установления мира в регионе. Позиция Азербайджана заключается в признании взаимной территориальной целостности и создании условий для сосуществования. Франция же выступает в роли стороны, угрожающей этой мирной повестке.

Народ Азербайджана, сплотившийся вокруг своего лидера, полон решимости противостоять подобным предвзятым кампаниям. Франции следует извлечь уроки из горького наследия своей колониальной политики и научиться уважать территориальную целостность Азербайджана и нормы международного права.

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