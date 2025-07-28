Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Резолюция Нацсобрания Франции направлена против мирной повестки на Южном Кавказе

Политика Материалы 28 июля 2025 20:50 (UTC +04:00)
Резолюция Нацсобрания Франции направлена против мирной повестки на Южном Кавказе

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Принятая 22 июля по инициативе партии «Республиканцы» резолюция, содержащая антиазербайджанские положения, вновь показала, что официальные круги Франции отдают предпочтение не идее мира и сотрудничества на Южном Кавказе, а продолжению колониального мышления. В резолюции предпринята попытка легитимизации т.н. "арцахского" режима, содержатся ложные обвинения против Азербайджана и вымышленные тезисы для формирования «миролюбивого» имиджа Армении. Всё это ещё раз подтверждает то, насколько предвзятый и необъективный подход демонстрирует Франция.

Политическая манипуляция, направленная против справедливой борьбы Азербайджана

Следует отметить, что проект резолюции был представлен председателем группы дружбы Франция-Армения Лораном Вокье и его заместителем Александром Мартеном. Ранее эти лица уже высказывали поддержку сепаратистам, ставили под сомнение суверенитет Азербайджана и выступали против международных мероприятий, таких как COP29, что свидетельствует об их одностороннем подходе и политической ангажированности. Встреча Лорана Вокье в 2023 году с так называемым «министром иностранных дел» сепаратистского режима, проведение кампаний на основе мифа о «блокаде», а также награждение медалью «За мужество» армянской диаспорой Франции подтверждают, что под видом "прав человека" продвигаются политические интересы.

В резолюции содержатся клеветнические утверждения о якобы проводимой Азербайджаном политике «уничтожения армянского населения». На самом деле такие заявления не что иное, как попытка прикрыть агрессивную политику Армении и вмешаться во внутренние дела суверенного государства, нарушая нормы международного права. В ходе антитеррористических мероприятий, проведённых в Карабахском регионе, ни один мирный армянский житель не пострадал. Напротив, азербайджанское государство неоднократно заявляло о готовности обеспечить безопасное возвращение армян, добровольно покинувших регион.

Риторика о т.н. «политзаключенных»

В резолюции содержится требование об освобождении так называемых "армянских политзаключённых" в Азербайджане. Однако эти лица обвиняются в военных преступлениях, пытках, терроризме и насилии в отношении мирного населения — преступлениях, наказание за которые предусмотрено международным правом. В Азербайджане в их отношении проводится прозрачное следствие в рамках независимой судебной системы с полным соблюдением их прав. Попытки представить их как "политзаключённых" нацелены на дискредитацию судебной системы Азербайджана и вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Тут уместно было бы упомянуть о двойных стандартах Франции. Расследования правозащитных организаций об арестованных лицах и факты жестокости парижской полиции, проявляемой во время постоянных социальных протестов населения, игнорируются. Это еще раз доказывает лицемерие Франции в вопросе защиты прав человека.

"Миролюбивый" образ Армении и реалии

В резолюции Армения представлена как «сторонник мира». Однако на самом деле именно Армения в течение почти тридцати лет удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана и вынудила около миллиона азербайджанцев покинуть свои дома. После восстановления в 2020 году территориальной целостности Азербайджан первым призвал к заключению полноценного мирного договора. Армения же неоднократно нарушала мирный процесс, отвечая на эти призывы нестабильной и противоречивой позицией.

Отсутствие в резолюции каких-либо упоминаний о праве сотен тысяч азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана, на возвращение, а также игнорирование факта этнической чистки, совершённой Арменией, вновь выявляют политическое лицемерие Франции.

Франция - государство, продолжающее в XXI веке политику колониализма

Франция многие годы проводила колониальную политику в Африке и других регионах, а сегодня пытается реализовать свои неоколониальные амбиции на Южном Кавказе через Армению. Париж, рассматривая Армению как свою «колонию», оказывает ей военную помощь, стимулирует реваншистские силы и наносит удар по мирным усилиям в регионе. Заявление президента Эммануэля Макрона, назвавшего победу Азербайджана в 44-дневной войне «личным поражением», отражает суть его предвзятой политики.

В результате решительной внешней политики под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева Франция сегодня полностью отстранена от переговорного процесса на Южном Кавказе. Встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, состоявшаяся в Абу-Даби без участия французской стороны, демонстрирует значительное снижение влияния Парижа в регионе.

Борьба против колониализма и международная репутация Азербайджана

Азербайджан сегодня выступает не только как сильное государство региона, но и как один из лидеров международной борьбы против колониализма. В период своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан инициировал широкомасштабную мобилизацию против неоколониальной политики. Выступление Президента Ильхама Алиева с разоблачением неоколониальных амбиций Франции, а также повторное обращение к этой теме во время Глобального медиафорума в Шуше свидетельствуют о том, что Азербайджан отстаивает не только свои национальные интересы, но и принципы глобальной справедливости.

Сегодня нет сомнений в том, что антиазербайджанская кампания во французских СМИ, парламенте и органах местного самоуправления координируется из единого центра. Мэр Парижа Анн Идальго, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и другие проармянские политики под прикрытием "гуманитарных лозунгов" ведут систематическую политику давления на Азербайджан. Французские власти, закрыв глаза на акт вандализма против памятника Натаван в городе Эвиан, показали, что их так называемые "ценности культурного наследия" служат лишь их собственным интересам.

Позиция Азербайджана основана на международном праве

Резолюция, выдвинутая Национальной ассамблеей Франции, является предвзятой, односторонней и подготовленной по политическим мотивам. Уважение к территориальной целостности, суверенитету и внутренним делам Азербайджана — одни из основополагающих принципов международного права. Ни одно государство или парламент не имеет права нарушать эти принципы.

Азербайджан предпринимает конкретные и конструктивные шаги для установления мира в регионе. Позиция Азербайджана заключается в признании взаимной территориальной целостности и создании условий для сосуществования. Франция же выступает в роли стороны, угрожающей этой мирной повестке.

Народ Азербайджана, сплотившийся вокруг своего лидера, полон решимости противостоять подобным предвзятым кампаниям. Франции следует извлечь уроки из горького наследия своей колониальной политики и научиться уважать территориальную целостность Азербайджана и нормы международного права.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости