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Назван объем операций по картам UnionPay в Азербайджане

Экономика Материалы 29 июля 2025 14:55 (UTC +04:00)
Количество операций с картами "UnionPay", эмитированными финансовыми институтами-нерезидентами, составило 2,2 тысячи единиц
Назван объем операций по картам UnionPay в Азербайджане

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На конец июня текущего года количество операций через платежные карты UnionPay, эмитируемые в Азербайджане финансовыми институтами-резидентами, составило 0,2 тысячи единиц, а объем операций - 0,04 миллиона манатов.

Об этом во вторник Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, по сравнению с показателем предыдущего месяца количество операций с картами "UnionPay" осталось на прежнем уровне, в то время как объем операций увеличился на 0,01 миллиона манатов или на 33,3 процента.

Кроме того, в отчетный период количество операций с картами "UnionPay", эмитированными финансовыми институтами-нерезидентами, составило 2,2 тысячи единиц, а объем операций - 0,4 миллиона манатов.

По сравнению с показателем предыдущего месяца количество и объем операций с картами "UnionPay", эмитированными финансовыми институтами-нерезидентами, остались без изменений.

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